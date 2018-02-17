Прокуратура потребовала расселить жилой дом в Пензе после обрушения стены

САРАТОВ, 17 фев — РИА Новости. Прокуратура потребовала от мэрии Пензы незамедлительно расселить многоквартирный аварийный дом, стена которого частично обрушилась в пятницу.

Ранее в МЧС сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки торцевой стены на площади в полтора квадратных метра произошло в пятницу на уровне четвертого этажа в пятиэтажном аварийном доме в Пензе на улице Кулибина, 10. Никто не пострадал. В мэрии отметили, что в доме 261 жилое помещение, а частично сквозное нарушение кладки в стене зафиксировано в ванной на четвертом этаже. Глава администрации города Виктор Кувайцев заявил, что жильцы сами довели дом до критического состояния.

"Прокурором Ленинского района Пензы в адрес главы администрации Пензы 16 февраля внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства с требованием о незамедлительном принятии мер по расселению жильцов дома и ограничению доступа к зданию. Рассмотрение акта реагирования находится на особом контроле прокуратуры области", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, дом на улице Кулибина в декабре 2015 года признали аварийным со сроком расселения до 31 декабря 2026 года, но по неоднократным требованиям прокуроров сроки отселения сократились на два года, а уже в январе этого года мэрия подготовила проект постановления о сокращении этого срока до 31 декабря 2022 года, однако из-за обрушения стены возникла необходимость немедленного расселения.

"Неудовлетворительное техническое состояние многоквартирного дома, критический износ его несущих конструкций повлекли частичное обрушение кирпичной кладки дома", — отмечается в сообщении.

Как уточнила пресс-служба мэрии, в субботу рабочие сделали из пеноблока кладку внутри ванной для восстановления целостности стены и предотвращения дальнейшего разрушения дома.

"Это первичные меры безопасности, которые не позволят перемерзнуть коммуникациям. В дальнейшем управлением ЖКХ будет заключен контракт на первичные противоаварийные мероприятия по установке распорок в многоквартирном доме для снятия нагрузки с кирпичной кладки торцевой стены", — цитирует слова начальника городского УЖКХ Андрея Гришина пресс-служба.