В Сочи пациент напал на врачей скорой, приехавших на вызов

МОСКВА/КРАСНОДАР/СОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Пьяный житель Сочи, обратившийся за помощью в "скорую", нанес телесные повреждения фельдшеру и водителю, которые приехали на вызов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Она рассказала, что приехавшие на место инцидента сотрудники МВД опросили медицинских работников, возможных свидетелей и очевидцев.

"Полицейскими были установлено, что гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс телесные повреждения прибывшим для оказания медпомощи фельдшеру и водителю "скорой", — заявила Волк.

Сейчас правонарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство", отмечается в сообщении.

Идет проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По словам Волк, возможно возбуждение уголовного дела.

Как рассказали РИА Новости в управлении здравоохранения администрации Сочи, нападение на врачей произошло в ночь с 16 на 17 февраля в районе Чайсовхоз. "Скорая приехала по вызову о падении на штырь, по факту выяснилось ножевое ранение. В ходе происшествия на сотрудников скорой напали. Водитель сейчас с ножевым ранением, фельдшер с ушибом… Сразу после вызова они вызвали сотрудников полиции и поехали в краевую больницу №4, там им оказали необходимую помощь", — рассказали в управлении.

Собеседник агентства добавил, что сейчас сотрудники скорой находятся не в больнице, их жизни ничего не угрожает.