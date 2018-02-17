Челябинские власти сделали выводы после волны слухов о выбросе рутения-106

CОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил РИА Новости, что региональные власти сделали для себя выводы после волны слухов о выбросе рутения-106.
В сентябре-октябре 2017 года в России и ряде европейских стран в воздухе были обнаружены следы радиоактивного изотопа рутения-106. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже допустимых значений, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды. Тем не менее эта информация вызвала большой общественный резонанс.
В СМИ среди возможных гипотез о причинах происшедшего появились предположения, что на ПО "Маяк" якобы был нарушен процесс переработки отработавшего (облученного) ядерного топлива, в итоге рутений-106 попал в атмосферу. В Росатоме отвечали, что все объекты атомной отрасли России, к которым относится и "Маяк", работали и работают штатно, без радиационных инцидентов. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и российскими предприятиями атомной отрасли подтвердили внешние и внутренние проверки. Радиационный фон у объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно и находился в пределах природного радиационного фона.
"Сложно сказать, кому это было нужно. Это точно отрицательно сказалось на инвестиционной привлекательности региона. Знаю, что эта история действительно напугала людей. Не хочется думать, что кто-то целенаправленно работал против Челябинской области", – сказал Дубровский. Губернатор напомнил, что информация о выбросе рутения-106 впервые появилась в иностранных СМИ.
Он подчеркнул, что зафиксированные в Челябинской области концентрации рутения-106 находились на уровнях, зарегистрированных в других регионах России и Европы, и с большим запасом не превышали установленный норматив. "Угрозы здоровью людей не было. А вот для психики местных жителей эти слухи точно нанесли удар, выводы по которому нужно было сделать", – заключил Дубровский.
Рутений-106 (его период полураспада — 373,6 суток) не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии, например, автономных энергоисточников для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли.