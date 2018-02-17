Челябинские власти сделали выводы после волны слухов о выбросе рутения-106

CОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил РИА Новости, что региональные власти сделали для себя выводы после волны слухов о выбросе рутения-106.

В сентябре-октябре 2017 года в России и ряде европейских стран в воздухе были обнаружены следы радиоактивного изотопа рутения-106. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже допустимых значений, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды. Тем не менее эта информация вызвала большой общественный резонанс.

© AP Photo / INRS Карта обнаружения рутения в Европе, составленная Институтом ядерной и радиационной безопасности Франции © AP Photo / INRS Карта обнаружения рутения в Европе, составленная Институтом ядерной и радиационной безопасности Франции

В СМИ среди возможных гипотез о причинах происшедшего появились предположения, что на ПО "Маяк" якобы был нарушен процесс переработки отработавшего (облученного) ядерного топлива, в итоге рутений-106 попал в атмосферу. В Росатоме отвечали, что все объекты атомной отрасли России, к которым относится и "Маяк", работали и работают штатно, без радиационных инцидентов. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и российскими предприятиями атомной отрасли подтвердили внешние и внутренние проверки. Радиационный фон у объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно и находился в пределах природного радиационного фона.

"Сложно сказать, кому это было нужно. Это точно отрицательно сказалось на инвестиционной привлекательности региона. Знаю, что эта история действительно напугала людей. Не хочется думать, что кто-то целенаправленно работал против Челябинской области", – сказал Дубровский. Губернатор напомнил, что информация о выбросе рутения-106 впервые появилась в иностранных СМИ.

Собеседник агентства рассказал, что была проведена тщательная проверка, сделаны замеры. Согласно этим данным, превышения предельно допустимой концентрации радиационного фона в период с 26 сентября по 1 октября 2017 года не наблюдалось. Гамма-фон в Челябинской области не изменялся, значения оставались на уровне среднемноголетних областных и российских показателей: 10-14 микрорентген в час. "Мы сделали для себя определенные выводы. Нам нужно было активнее взаимодействовать с общественностью. Не просто сообщать о том, что информация не соответствует действительности, но и подтверждать это физически", – считает глава региона.

Он подчеркнул, что зафиксированные в Челябинской области концентрации рутения-106 находились на уровнях, зарегистрированных в других регионах России и Европы, и с большим запасом не превышали установленный норматив. "Угрозы здоровью людей не было. А вот для психики местных жителей эти слухи точно нанесли удар, выводы по которому нужно было сделать", – заключил Дубровский.

Рутений-106 (его период полураспада — 373,6 суток) не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии, например, автономных энергоисточников для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли.