В Москве у места проведения съезда обманутых дольщиков задержали 15 человек

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 15 человек за нарушение порядка возле здания столичного Дома кино, где проходил съезд обманутых дольщиков, сообщается на сайте столичного главка МВД.

"У входа в здание, где проходил съезд, полицейскими за нарушение порядка проведения публичных мероприятий задержаны 15 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с жалобами на нарушителей в полицию обратились организаторы мероприятия. Все 15 человек сейчас доставлены в отдел полиции для разбирательства.