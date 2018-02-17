В Северной Осетии полицейский был вынужден открыть огонь по преступнику

НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции вынужден был применить оружие, чтобы задержать жителя Северной Осетии, ранившего ножом его коллегу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, в пятницу в дежурную часть ОМВД России по Алагирскому району Северной Осетии поступило сообщение о ранении сотрудника полиции в селении Дзуарикау. По прибытии на место происшествия оперативная группа установила, что незадолго до этого у ранее неоднократно судимого местного жителя возник семейный скандал с сыном.

"Вызванный на место сотрудник полиции попытался пресечь конфликт, но мужчина проигнорировал его требования и бросился с ножом на сына. Полицейский сумел оттолкнуть молодого человека, но при этом сам получил ранение", — сказала Волк.

Она отметила, что при задержании оперативной группой правонарушителя он попытался оказать сопротивление и снова применить холодное оружие. По словам представителя МВД, " участковый уполномоченный полиции после предупредительного выстрела в воздух ранил злоумышленника в ногу из табельного оружия".

Обезвредив правонарушителя, полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали бригаду "скорой помощи". "Мужчина доставлен в районную больницу и помещен под охрану. Получившему ранение сотруднику полиции оказана медицинская помощь. В настоящее время решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела", — заметила официальный представитель МВД.