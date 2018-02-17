В Северной Осетии полицейский был вынужден открыть огонь по преступнику

НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции вынужден был применить оружие, чтобы задержать жителя Северной Осетии, ранившего ножом его коллегу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Вызванный на место сотрудник полиции попытался пресечь конфликт, но мужчина проигнорировал его требования и бросился с ножом на сына. Полицейский сумел оттолкнуть молодого человека, но при этом сам получил ранение", — сказала Волк.
Она отметила, что при задержании оперативной группой правонарушителя он попытался оказать сопротивление и снова применить холодное оружие. По словам представителя МВД, " участковый уполномоченный полиции после предупредительного выстрела в воздух ранил злоумышленника в ногу из табельного оружия".
Обезвредив правонарушителя, полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали бригаду "скорой помощи". "Мужчина доставлен в районную больницу и помещен под охрану. Получившему ранение сотруднику полиции оказана медицинская помощь. В настоящее время решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела", — заметила официальный представитель МВД.