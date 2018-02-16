В Крыму в ДТП погибли четыре ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. В числе семи погибших в крупной дорожной аварии на трассе Керчь-Феодосия в Крыму были четыре ребенка, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее ГУ МЧС по Крыму сообщало, что семь человек, среди которых, по предварительным данным, есть трое детей, погибли в результате ДТП, где столкнулись три грузовика и легковой автомобиль на трассе Керчь-Феодосия у села Ленинское.

"Всего в аварии пострадали девять человек. Семеро погибли, из них четверо детей. Двое доставлены в Ленинскую центральную районную больницу. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, а женщина в тяжелом состоянии", — сказали в минздраве.

По словам собеседницы агентства, из Центра медицины катастроф санавацией в районную больницу отправлена бригада реаниматологов, анестезиологов и комбустиологов.