В Крыму в ДТП погибли четыре ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. В числе семи погибших в крупной дорожной аварии на трассе Керчь-Феодосия в Крыму были четыре ребенка, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее ГУ МЧС по Крыму сообщало, что семь человек, среди которых, по предварительным данным, есть трое детей, погибли в результате ДТП, где столкнулись три грузовика и легковой автомобиль на трассе Керчь-Феодосия у села Ленинское.
"Всего в аварии пострадали девять человек. Семеро погибли, из них четверо детей. Двое доставлены в Ленинскую центральную районную больницу. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, а женщина в тяжелом состоянии", — сказали в минздраве.
По словам собеседницы агентства, из Центра медицины катастроф санавацией в районную больницу отправлена бригада реаниматологов, анестезиологов и комбустиологов.
В ДТП на трассе Симферополь-Керчь пострадали жители Дагестана и краснодарец— Первый регион (@ua01com) 16 февраля 2018 г.
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