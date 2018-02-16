На юге Москвы при пожаре в жилом доме пострадал один человек

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Один человек пострадал, еще 20 удалось спасти при пожаре в 12-этажном жилом доме на юге Москвы, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.

"Двадцать человек спасено, во время пожара на четвертом этаже 12-этажного жилого дома по адресу: улица Новинки, по предварительным данным, пострадал один человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар в двухкомнатный квартире удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.