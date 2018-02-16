Суд продлил домашний арест вице-мэра Пензы, обвиняемой в коррупции

САРАТОВ, 16 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первомайский райсуд Пензы продлил до 17 мая срок домашнего ареста вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что суд в Пензе в августе прошлого года отправил замглавы администрации города Ширшину под домашний арест на два месяца, а затем неоднократно продлевал ей меру пресечения. Домашний арест чиновницы истекал 17 февраля.

"Прокурором поддержано ходатайство следствия о продлении срока содержания обвиняемой под домашним арестом до 17 мая. Суд ходатайство удовлетворил", — сказала собеседница агентства.

Ширшина была задержана на своем рабочем месте 3 августа 2017 года. Чиновнице предъявили обвинение по статьям УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Ей грозит до семи с половиной лет лишения свободы. Ранее СК сообщил, что преступление связано с выделением земельных участков.