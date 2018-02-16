Утопившая дочь в ванне москвичка получила 12 лет колонии

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москвичка, утопившая 4-летнюю дочь в ванне в апреле прошлого года, приговорена к 12 годам колонии общего режима, сообщает официальный представитель ГСУ СК РФ Москве Юлия Иванова.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летней женщины. Она признана виновной в совершении убийства малолетней дочери", — сказала Иванова.

Следствием и судом установлено, что утром 25 апреля 2017 года женщина утопила в ванной комнате свою 4-летнюю дочь.

В ходе предварительного следствия, женщина признала вину и пояснила, что причиной преступления послужило ее нежелание воспитывать ребенка, а также тяжелое материальное положение.

Добавляется, что выводы психолого-психиатрической экспертизы показали, что мать ребенка является вменяемой и осознавала свои действия.

"Сегодня приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — заключает Иванова.