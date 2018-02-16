Прокурор потребовал десять лет колонии для Шакро Молодого

Главное за 16 февраля 2018 года (8)

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Государственный обвинитель попросил суд приговорить "вора в законе" Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой к 10 годам колонии строгого режима по делу о вымогательствах, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.

Также прокурор потребовал оштрафовать Шакро на сумму в 700 тысяч рублей. Для других фигурантов обвинение запросило сроки от 7 до 12 лет лишения свободы.

Калашов отрицает свою вину в организации вымогательств и хранении "общака".

Дело Шакро

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд посмертно, 11 обвиняемых, включая Калашова и Андрея Кочуйкова (Итальянец), с лета 2016 года содержатся в СИЗО.

Еще один подсудимый под домашним арестом — бывший сотрудник МВД, полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова.

Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства — в одном потерпевшей стороной является директор ресторана Elements Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. По версии следствия, все обвиняемые по этому делу действовали под началом Шакро Молодого.

Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека — именно они позднее вошли в общее число обвиняемых по этому делу.

По данным прокуратуры, Калашов возглавил преступную группу после гибели в 2013 году Аслана Усояна, известного как "вор в законе" Дед Хасан. Шакро Молодой руководил преступным сообществом и координировал действия его участников. Также, по мнению гособвинителя, Калашов хранил "общак", в который делали отчисления члены группировки.