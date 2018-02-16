Член расстрелявшей полицейских в Петербурге банды получил 16 лет колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в пятницу приговорил к 16 годам колонии строгого режима Владислава Парушенкова, обвиняемого в совершении разбоев в составе местной банды, во время одного из которых в 2010 году были расстреляны двое полицейских, сообщается на сайте СК России.

По данным следствия, в 2010 году члены преступной группировки напали на двух милиционеров отдела вневедомственной охраны при УВД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, в результате чего один милиционер был убит, а здоровью другого был причинен тяжкий вред. По данным СК, Парушенков шесть лет находился в розыске и был задержан в июне 2016 года.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Восемью голосами присяжных против четырех 25 декабря 2017 года Парушенков был признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). Также Парушенкова признали виновным в незаконном хранении оружия, разбое, приготовлении к нему, а также бандитизме. Суд также удовлетворил гражданские иски на сумму более 3 миллионов рублей.

По данным следствия, с декабря 2009 года по август 2010 года члены банды совершили на территории города девять разбойных нападений. Члены банды были вооружены пистолетами, револьвером, обрезом охотничьего ружья, двумя гранатометами (РГД-26), двумя автоматами Калашникова, карабином "Тигр" и ножами. Они нападали на прохожих и на игорные клубы. Всего они похитили более 2,5 миллиона рублей.

В 2012 году по этому делу проходили восемь человек: Михаил Батышев, Владислав Ворожцов, Дмитрий Сидоров, Ирина Данилова, Борис Македон, Екатерина Романова, Дмитрий Притул и Роман Филатов. Все они были осуждены.