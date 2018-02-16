Суд не успел за два дня огласить приговор по делу о хищении на Восточном

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Симоновский суд Москвы повторно отложил оглашение приговора четверым фигурантам дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Приговор продолжат читать 19 февраля в 12:30.

Ранее суд признал виновными в мошенничестве всех подсудимых.

Прокурор в ходе прений сторон просил для Сергея Дегтярева 10 лет колонии со штрафом в 1,5 миллиона рублей, для его дочери экс-гендиректора Волго-Вятской строительной компании Евгении Дегтяревой — восемь лет со штрафом в 1,2 миллиона рублей, для экс-менеджеров компании Александра Базанкова и Мурата Матуева — по семь лет колонии со штрафом в миллион рублей.

Хищения на Восточном

Как рассказывал в интервью РИА Новости главный военный прокурор РФ Валерий Петров, к декабрю 2017 года по уголовным делам, возбужденным после проверок строительства Восточного, было осуждено 13 человек.

Так, бывший глава "Дальспецстроя" (предприятие при Спецстрое) Юрий Хризман вместе со своим сыном Михаилом Хризманом, главным бухгалтером "Дальспецстроя" Владимиром Ашихминым и экс-спикером краевой думы Виктором Чудовым в 2006–2009 годах похитили, по утверждению следствия, около 106 миллионов рублей. Расследование продолжается.

Неоднократно возбуждались уголовные дела в отношении подрядчиков и субподрядчиков "Спецстроя". Так, глава одной из подрядных фирм Вадим Митряков получил четыре года колонии за хищение 1,3 миллиардов рублей на строительстве объектов транспортного хозяйства.

Другой коммерсант Анатолий Рязанов тоже получил четыре года колонии. Вместе с сообщниками он украл свыше 1,1 миллиарда рублей на поставках металлоконструкций, установил суд.

Гендиректор проектного института "Ипромашпром" Сергей Островский, по данным следствия, украл почти половину из 143 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство административного комплекса космодрома. Расследование продолжается.

Более 288 миллионов рублей похитил, по утверждению следователей, бывший гендиректор "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) Виктор Гребнев. По мнению следствия, он заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, ущерб превысил 130 миллионов рублей. Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко также похитил на стройке Восточного 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии.