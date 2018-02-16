На заводе имени Румянцева в Москве прокомментировали пожар на складе

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Загоревшийся в пятницу в Москве склад с древесиной находится рядом с одним из зданий Машиностроительного производственного объединения имени Румянцева (МПО имени Румянцева, входит в состав холдинга "Технодинамика"), однако не имеет к нему отношения, заявили РИА Новости в пресс-службе "Технодинамики".
"Возгорание произошло на территории, не относящейся к МПО имени Румянцева. Мы следим за ситуацией и со своей стороны приняли все необходимые меры предосторожности", — сказал собеседник агентства.
МПО имени Румянцева специализируется на выпуске комплектующих для турбореактивных и турбовинтовых двигателей военной и гражданской авиации (в частности, для самолета Sukhoi Superjet 100), а также оборудования для газоперекачивающих наземных установок.