На севере Москвы потушили пожар на складе

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пожар на севере Москвы по адресу Алтуфьевское шоссе 29, строение 6 потушен, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

"В 16.49 пожар на Алтуфьевском шоссе ликвидирован", — сообщил столичный главк МЧС.

Сообщалось, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В пятницу источник в экстренных службах столицы сообщил о пожаре на складе с древесиной на территории расположенного по этому адресу машиностроительного завода имени Румянцева, однако в пресс-службе предприятия рассказали, что склад не имеет к нему отношения, хотя и находится рядом.