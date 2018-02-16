Руководство детсада в Новой Москве, где умер ребенок, ждет расследования

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Руководство московской школы №2120, в ведении которого находится детский сад, где умерла девочка, ждет результатов следственных действий, меры в отношении воспитателей будут приняты по их итогам, сообщила РИА Новости директор школы Алла Шурухина.

По предварительным данным, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детсада, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Вернувшись на место прогулки, воспитатели обнаружили лежащую на снегу девочку 2014 года рождения без сознания. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

"Сейчас идут следственные действия, и как только они будут завершены, мы предпримем все меры, предусмотренные в соответствии с законодательством. На данный момент работают следователи, мы ждем результатов следствия", — сказала Шурухина.

"Пока по той информации, что имеется, мы думаем, что это была биологическая смерть", — добавила она.