В Москве загорелся склад на территории завода имени Румянцева

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Склад с древесиной загорелся в пятницу днем на территории машиностроительного завода имени Румянцева на севере Москвы, площадь пожара уточняется, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Предварительно, пожар на складе с деревянной продукцией в ОАО "МПО имени И. Румянцева" по адресу: Алтуфьевское шоссе, 29а, строение 6", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, на место пожара направлены 30 единиц техники.