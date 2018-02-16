В Москве арестовали обвиняемого в убийстве мужчины на Славянском бульваре

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мужчины у остановки общественного транспорта "Славянский бульвар" в Москве арестован, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Ранее полиция сообщала, что мужчину застрелили на Славянском бульваре в Москве возле подземного перехода у одноименной станции метро. Позднее следствие уточнило, что он был убит из пневматического пистолета. Было возбуждено дело по статье "убийство".

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей в кратчайший срок был установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления 36-летний мужчина. Во время допроса задержанный признал вину и пояснил, что конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений", — сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он арестован. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.