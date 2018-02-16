Прокурор просит три года для водителя, насмерть сбившего пешехода в Москве

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Прокурор просит приговорить к трем годам колонии Александра Ломова, обвиняемого в гибели пешехода в Москве в конце 2016 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда столицы.

"Прошу признать Ломова виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказал прокурор.

Ломову вменяется часть 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В Москве на Бауманской улице 13 декабря 2016 года водитель Mercedes сбил насмерть 27-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Правоохранители объявили в розыск двух мужчин: уроженца Грузии Карена Губасаряна, владельца машины, и Александра Ломова — водителя, обвиняемого в наезде на пешехода. Ломов был объявлен в международный розыск. В январе 2017 года в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В августе Ломов был экстрадирован из Германии в РФ.