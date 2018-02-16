Пока опознанных жертв крушения самолета Ан-148 нет, заявил Пучков

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 потерпел крушение. 14 февраля 2018

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 потерпел крушение. 14 февраля 2018

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 16 фев — РИА Новости. Пока опознанных жертв крушения в Подмосковье самолета Ан-148 нет, проводятся экспертизы, заявил журналистам глава МЧС Владимир Пучков.

"Мы организовали сбор проб ДНК и сейчас организовываем процедуру опознания", — сказал он.

На вопрос есть ли уже опознанные, Пучков ответил отрицательно.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.