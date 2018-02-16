Итоги поисков на месте крушения Ан-148 подведут в воскресенье

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 16 фев — РИА Новости. Предварительные итоги поисковой операции на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье подведут в воскресенье, после этого будет приниматься решение о продолжении или завершении работы, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Мы активную фазу поисковой операции будем продолжать столько сколько нужно. В воскресенье мы подведем очередные предварительные итоги работы и примем решение", — сказал он журналистам.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.