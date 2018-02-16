СК возбудил дело после обрушения потолка в жилом доме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту обрушения потолка в жилом доме в Екатеринбурге, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, вечером 15 февраля в Екатеринбурге обвалился потолок в одной из квартир на втором этаже двухэтажного, двухподъездного дома, расположенного по адресу переулок Суворовский, 16а, крыша которого ремонтировалась. Пострадали пять человек, в том числе двое детей, которых госпитализировали. Из здания эвакуировали 23 человека. Жители дома разместились у родственников и друзей.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области в связи с частичным обрушением потолочного перекрытия в жилом доме, в результате чего пострадали несколько человек, в том числе, малолетние дети, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении. Часть 1 статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает до двух лет лишения свободы.

Прокуратура Свердловской области уточняет, что дом, где обрушился потолок — барачного типа. Дом эксплуатирует управляющая компания "УЖК ЖКО — Екатеринбург".