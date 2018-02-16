Виновник ДТП в Курской области, где погибли шесть человек, пойдет под суд

ВОРОНЕЖ, 16 фев — РИА Новости. Виновник ДТП в Курской области, в котором погибли шесть человек, в том числе — пятеро детей, и шестеро были госпитализированы, предстанет перед судом, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Авария произошла 19 июля 2017 года в 19.30 мск в Курском районе возле деревни Щетинка. Автомобиль Peugeot, в котором, по данным полиции, находились 10 человек, развернулся через две сплошные полосы и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибли шесть пассажиров Peugeot, пять из которых — дети в возрасте от 1,5 месяцев до 14 лет. Еще один трехлетний ребенок и пять взрослых, в том числе водитель Peugeot, были госпитализированы — у четырех травмы оказались тяжелыми.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Фигурантом дела стал водитель Peugeot.

"Прокурор Курского района направил в суд уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя", — говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, мужчина не имел прав на управление транспортным средством. Совершая маневр обгона, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.