В Подмосковье мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правоохранители возбудили дело о хулиганстве после конфликта между мужчинами в Сергиевом Посаде, в результате которого один из них был ранен, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"По факту стрельбы в городе Сергиев Посад… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство", – сказала она журналистам.

Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя местными жителями, в результате которого 25-летнему мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета. В настоящий момент правоохранители установили подозреваемого, он доставлен в отдел полиции.

Сообщается, что санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до восьми лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.