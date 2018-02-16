В Новосибирской области рассказали о состоянии отправившихся угарным газом

НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Два ребенка находятся в реанимации в тяжелом состоянии после отравления угарным газом семьи из села Елбань Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.

По данным новосибирского ГУМЧС, закрытая задвижка дымохода стала причиной отравления угарным газом семьи из четырех человек в пятницу селе Елбань Новосибирской области. Прибывшие медики госпитализировали мужчину и двух детей с диагнозом "отравление угарным газом", женщину спасти не удалось.

"Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести и уже переведен в терапевтическое отделение. Ребенок четырех лет находится в стабильно тяжелом состоянии в сознании в реанимационном отделении. Ребенок девяти лет также находится в реанимации в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких", — рассказал собеседник агентства.

Все пострадавшие находятся в Центральной районной больнице Маслянинского района.