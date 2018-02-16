СК в Ельце начал проверку после гибели мальчика на тренировке по хоккею

ВОРОНЕЖ, 16 фев — РИА Новости. Следствие изучит записи камеры наблюдения ледового дворца спорта в Ельце Липецкой области, где на тренировке от удара шайбы погиб 11-летний хоккеист, сообщило в пятницу региональное управление СК РФ.

Трагический случай произошел в среду около 18.00 мск в спортивном комплексе "Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова". Как ранее информировало следствие, во время тренировки воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 шайба после броска попала в шею 11-летнему хоккеисту. Мальчик скончался на месте происшествия. По предварительным данным, смерть ребенка наступила "от повреждения околошейной артерии, вызвавшего кровоизлияние в стволовую часть головного мозга".

Следствие возбудило по факту случившегося дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

"За истекшие сутки проведен осмотр тела потерпевшего и назначена судебно-медицинская экспертиза. В спортивной школе "Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова" изъята шайба, шлем потерпевшего, а также видеозапись с камер видеонаблюдения", — говорится в сообщении.

Следователями в Детско-юношеской спортивной школе №2 запрошены должностные инструкции тренера-преподавателя, приказ о приеме на работу и расписание занятий.

"Произведена выемка журналов учета групповых занятий спортивной школы и личное дело потерпевшего. На станции скорой медицинской помощи произведена выемка диска с записью разговора о вызове скорой медицинской помощи", — информирует следствие, которое продолжает допрос свидетелей, очевидцев произошедшего и устанавливает дополнительных свидетелей.