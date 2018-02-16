Под Вологдой завели дело на подростка, истязавшего мальчика в больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, истязавшего 10-летнего мальчика, который лежал вместе с ним в больнице Вологодской области, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

"Череповецким межрайонным следственным отделом… в отношении местного подростка возбуждено уголовное дело по (статье) "Истязание", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в сентябре 2017 года в Шекснинской районной больнице 16-летний пациент, зная о малолетнем возрасте находящегося вместе с ним на лечении 10-летнего мальчика, "систематически наносил ему побои и совершал иные насильственные действия, причиняя физические и моральные страдания".

В настоящее время следователи изучают причины и условия совершения преступления в медицинском учреждении, действиям персонала которого будет дана правовая оценка, добавили в СУСК.