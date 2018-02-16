В Омской области осудили дебошира, напавшего на санитара скорой помощи

НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Суд в Омской области приговорил к трем годам колонии строгого режима 42-летнего местного жителя, который в пьяном виде напал на санитара скорой помощи и угрожал полицейским, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому за грабежи и кражи 42-летнему Владимиру Кориневскому", — говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по статьям "побои из хулиганских побуждений" и "угроза применения насилия в отношении представителя власти".

По данным следствия, 13 августа 2017 года около магазина в районном поселке Кормиловка Омской области Кориневский, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою сожительницу, а когда приехавшие по вызову врачи скорой помощи пытались доставить находившуюся в бессознательном состоянии от алкоголя и побоев потерпевшую в больницу, Кориневский, требуя, чтобы женщина вышла из автомобиля, ударил в лицо санитара скорой помощи, и пинал ногами автомобиль.

"После этого он продолжил на улице избивать сожительницу, вышедшую из автомобиля скорой помощи, а также оказал активное сопротивление вызванным бойцам Росгвардии, выкрикивая при задержании в их адрес угрозы и оскорбительные выражения", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в это время ранее судимая сожительница подсудимого Зинаида Фунтикова пришла в себя и, защищая избившего ее сожителя, также начала угрожать убийством сотрудникам Росгвардии. За это позже в 2017 году женщина получила 1,5 года колонии условно.

Кроме того в приговор Кориневскому попал эпизод, когда он 6 сентября в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в больницу и в приемном отделении стал агрессивно вести себя по отношению к медикам, в связи с чем был задержан прибывшими полицейскими, в адрес которых он высказывал угрозы применения насилия и оскорбления.

Приговором суда Кориневскому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.