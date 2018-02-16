ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Суд в Челябинской области назначил штраф в размере 22 тысячи рублей заместителю директора центра помощи детям "Добрые сердца" города Коркино, которая оплачивала свои административные штрафы деньгами, снятыми со счетов воспитанников, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

По информации прокуратуры, надзорное ведомство в Коркино при проверке соблюдения законодательства о противодействии коррупции в муниципальном учреждении "Центр помощи детям "Добрые сердца" выяснило, что замдиректора учреждения, исполняя обязанности его главы, незаконно оплатила административные штрафы, назначенные ей комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, за счет денежных средств с лицевых счетов воспитанников детского дома. Общая сумма снятых со счетов средств составила 22 тысячи рублей, уточняет прокуратура.

"Коркинским городским судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), к ней применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении. Максимальная санкция данной статьи в этой части предусматривает четыре года лишения свободы.

Также прокурор города потребовал от директора центра помощи детям "Добрые сердца" прекратить трудовые отношения с заместителем директора. В результате осужденная женщина уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия, уточняется в сообщении.