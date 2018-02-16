В Тобольске школы закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Занятия в школах Тобольска приостановили на неделю в связи с введением карантина, сообщает администрация города.

Как сообщалось ранее, из-за гриппа и ОРВИ на срок с 16 по 22 февраля были прекращены занятия во всех школах Тюмени.

"В связи с карантином в муниципальных общеобразовательных организациях приостанавливается образовательный процесс с 16.02.2018 по 22.02.2018 включительно. Выход на учебные занятия с 26.02.2018", — уточняет тобольская горадминистрация.

По ее информации, также отменяются занятия и в городских учреждениях дополнительного образования. Кроме того, на другие даты будут перенесены массовые мероприятия, планируемые в закрытых помещениях.

По сведениям регионального управления Роспотребнадзора, на упомянутый период занятия из-за гриппа и ОРВИ также приостанавливаются в школах Ишима, Заводоуковска, Уватского и Ярковского районов.