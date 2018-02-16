Житель Воронежской области пойдет под суд за истязание падчерицы

ВОРОНЕЖ, 16 фев — РИА Новости. Житель Воронежской области, который истязал пятилетнюю падчерицу, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

В конце сентября прошлого года во время рейда правоохранители обнаружили в доме в селе Озерки Бутурлиновского района Воронежской области у сбежавшей из больницы беременной женщины пятилетнюю дочь со следами побоев. По словам 22-летней матери, так она наказала девочку за съеденный без спроса маргарин. В отношении женщины возбудили уголовные дела по статьям "Истязание" и "Неисполнение родительских обязанностей". По информации СК, мать избивала ребенка с августа по сентябрь. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль расследование дела.

Сожитель подозреваемой, толкнувший пришедшую к ним в дом сотрудницу полиции, был задержан. Следователи выяснили — именно он избил ребенка. Мама девочки подтвердила это, добавив, что первоначально она оговорила себя, так как боялась мести со стороны мужа. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Истязание". СК выяснил, что он избивал ребенка с 24 июля 2015 года по 21 сентября 2017 года.

"Так, он бил малолетнюю ремнем по бедрам и ягодицам, кулаком по лицу и голове, сдавливал шею, сжимал металлическими плоскогубцами язык и ухо. Кроме того, в сентябре 2017 года он толкнул малышку, отчего она упала на пол, затем наступил ногой на лежащего на спине ребенка, надавив на плечо и предплечье левой руки. Пытаясь освободиться, девочка получила перелом левой плечевой кости", — говорится в сообщении.

На предварительном следствии отчим признал вину в применении насилия и оскорблении сотрудников полиции, но факт истязания падчерицы отрицал.

"Его вина подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, протоколами осмотров и иными собранными по уголовному делу доказательствами. Обвинительное заключение утверждено прокурором, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – пояснил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.