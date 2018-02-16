В Хабаровском крае рыбаков спасли с оторвавшейся льдины

ХАБАРОВСК, 16 фев — РИА Новости. Спасатели в Хабаровском крае сняли четырех рыбаков с оторвавшейся льдины в бухте Силантьева Ванинского района, сообщает ГУМЧС РФ по региону в пятницу.

По данным МЧС, в пятницу льдина размером 50 на 100 метров оторвалась от берега. На ней было девять рыбаков. Пятеро из них, заметив трещину в ледовом поле, сумели перебраться на берег, а четверо остались на льдине, которую отнесло от берега на 50 метров.

На место происшествия выехали спасатели поисково-спасательного отряда Советско-Гаванского района на автомобиле "Урал" с аэроботом. Также из порта Ванино в бухту выдвинулось спасательное судно "Капдийкин" с двумя водолазами на борту. Кроме этого на место направились инспекторы ГИМС МЧС России и сотрудники полиции. Всего 25 человек и шесть единиц техники.

"Прибывшие на берег спасатели незамедлительно спустили аэробот и направились к людям. Все рыбаки были эвакуированы со льдины и доставлены на берег. Состояние здоровья людей оценивается как удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последний месяц это уже второй случай отрыва льда с рыбаками, и тоже в Ванинском районе. Все происшествия для рыбаков завершились благополучно.