В Химках ликвидировали открытое горение на складе

Сотрудники МЧС на месте возгорания в офисном здании в Химках. 16 февраля 2018

Сотрудники МЧС на месте возгорания в офисном здании в Химках. 16 февраля 2018

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение на складе в подмосковных Химках, сообщил РИА Новости представитель регионального главка министерства.

"В 10.20 открытое горение ликвидировано, продолжается проливка сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на складе, в котором находятся автозапчасти, на Вашутинском шоссе, 24Б, поступила в пятницу утром. Сообщалось, что площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение металлического каркаса.