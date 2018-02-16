В Якутии на охраняемой территории убили почти 40 оленей

ХАБАРОВСК, 16 фев — РИА Новости. Факт незаконной добычи 38 северных оленей выявлен на особо охраняемой природной территории ресурсного резервата "Линдэ" в Якутии, материалы переданы в полицию для возбуждения уголовного дела, сообщается на сайте Минприроды республики.

Отмечается, что случай массового убийства оленей выявлен в районе реки Сэрки на особо охраняемой природной территории ресурсного резервата "Линдэ".

"…Госинспектором Жиганской инспекции охраны природы и сотрудниками МВД РФ по Жиганскому району во время рейдов по охране животного мира выявлен факт незаконной добычи 38 особей дикого северного оленя", — говорится в сообщении.

Как заявляют власти, с 16 января по 11 февраля четверо местных жителей охотились на оленей, не имея разрешения на их добычу в резервате "Линдэ". Сумма ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, составила 2,85 миллиона рублей.

"Материалы дела переданы по подведомственности в отдел МВД РФ по Жиганскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье " незаконная охота", — говорится в сообщении.