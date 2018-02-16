Суд приговорил готовившего диверсии в Крыму украинца к 6,5 годам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Верховный суд Крыма в пятницу приговорим обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове гражданина Украины Андрея Захтея к 6,5 годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости.
Адвокат Игорь Пивоваров после оглашения приговора сказал журналистам, что будет подавать апелляционную жалобу в Верховный суд России.
Захтей обвинялся по пяти статьям УК РФ: в подготовке диверсий, в том числе в составе организованной группы, незаконном обороте оружия или боеприпасов, приобретении и сбыте официальных документов и госнаград, подготовке поддельных документов.
Ранее сообщалось, что Захтей заключил досудебное соглашение со следствием. Обвиняемый дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове.
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