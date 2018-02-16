СК опубликовал видео обыска в администрации Чебоксар

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале опубликовал видео обысков, которые проводятся в администрации Чебоксар после возбуждения восьми уголовных дел на экс-мэра Ирины Клементьевой.

На кадрах видеозаписи продолжительностью в 42 секунды видно, как по коридору здания администрации Чебоксар идут сотрудники ФСБ.

Утром в пятницу СК сообщал, что в отношении Клементьевой завели еще два дела за злоупотребления дополнительно к шести возбужденным ранее. Как отмечалось, совокупный ущерб от ее действий составил около 8 миллионов рублей. Проведено 19 обысков, выемки документов в страховой компании и других учреждениях, допрошены более ста свидетелей, назначено 15 сложных судебных экспертиз, в том числе оценочные, строительные, почерковедческая, криминалистическая и компьютерно-техническая. Экс-мэр Чебоксар обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.