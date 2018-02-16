МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Суд в Мончегорске Мурманской области приговорил к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы жителя города, который, будучи пьяным, катал своего приятеля на крыше автомобиля, в результате чего тот упал и погиб, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Следователи установили, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, на крыше которого находился его друг. "Гражданин С. разогнал свой автомобиль до 80 км/ч, чем превысил допустимую скорость. В результате манёвра гражданин, находящийся на крыше автомобиля, не удержался и упал", — говорится в сообщении. Впоследствии от полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся, и суд счел возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 8 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 3 года.