Жителей дома в Екатеринбурге, где обвалился потолок, разместили у родных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Жители екатеринбургского дома, в одной из квартир которого накануне обвалился потолок, разместились у родственников и друзей, сообщила в пятницу РИА Новости представитель Орджоникидзевского района столицы Среднего Урала.

Как сообщалось ранее, вечером 15 февраля в Екатеринбурге обвалился потолок в одной из квартир на втором этаже двухэтажного, двухподъездного дома, расположенного по адресу переулок Суворовский, 16а, крыша которого ремонтировалась. Пострадали пять человек, в том числе двое детей, которых госпитализировали. Из здания эвакуировали 23 человека.

"Жильцы разместились у родственников и знакомых. В настоящий момент администрация Орджоникидзевского района принимает заявки на предоставление жилья маневренного фонда от нуждающихся в нем лиц — уже поступили обращения от шести семей", — сказала представитель райадминистрации.

Представитель регионального фонда содействия капитальному ремонту рассказала РИА Новости, что сейчас на месте работают специалисты, устанавливающие, в частности, сумму ущерба и определяющие сроки и характер восстановительных работ. Она отметила, что, по предварительной версии, причиной ЧП могло стать "нарушение технологии производства работ и складирование шифера на чердачном перекрытии".