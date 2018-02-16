Жителей дома в Екатеринбурге, где обвалился потолок, разместили у родных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Жители екатеринбургского дома, в одной из квартир которого накануне обвалился потолок, разместились у родственников и друзей, сообщила в пятницу РИА Новости представитель Орджоникидзевского района столицы Среднего Урала.
"Жильцы разместились у родственников и знакомых. В настоящий момент администрация Орджоникидзевского района принимает заявки на предоставление жилья маневренного фонда от нуждающихся в нем лиц — уже поступили обращения от шести семей", — сказала представитель райадминистрации.
Представитель регионального фонда содействия капитальному ремонту рассказала РИА Новости, что сейчас на месте работают специалисты, устанавливающие, в частности, сумму ущерба и определяющие сроки и характер восстановительных работ. Она отметила, что, по предварительной версии, причиной ЧП могло стать "нарушение технологии производства работ и складирование шифера на чердачном перекрытии".