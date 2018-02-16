Конверты с порошком в посольства в Москве разослали от имени Железняка

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Письма с белым порошком, полученные рядом иностранных посольств в Москве, были составлены от имени депутата Госдумы Сергея Железняка, сообщает в пятницу столичная полиция.
"Сегодня в полицию обратился депутат Госдумы Сергей Железняк, который сообщил…, что к отправлению данной корреспонденции не имеет отношения", — говорится в релизе.
Согласно экспертизе, разосланный дипломатам порошок не опасен. Кто и зачем послал этим письма, выясняется.
По официальным и неофициальным данным, такие посылки получили посольства Нидерландов, Чехии, Болгарии, Канады и, возможно, других стран.
Эксперт по безопасности, генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов в беседе с РИА Новости выражал мнение, что эта акция может быть развитием анонимной истерики с ложными сигналами о "минированиях" объектов. По его мнению, нужно быть готовым к тому, что подобные провокации будут продолжаться.
Оставлять без внимания такого рода акции нельзя, считает Панина, потому что "терроризм, который сегодня проявляется и в горячих формах, и в подобных акциях…, в конечном итоге может привезти к серьезному мировому конфликту".