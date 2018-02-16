В МЧС назвали причину отравления угарным газом семьи в новосибирском селе

НОВОСИБИРСК, 16 фев – РИА Новости. Закрытая задвижка дымохода стала причиной отравления угарным газом семьи из четырех человек в селе Елбань Новосибирской области, в результате чего один человек погиб, сообщает ГУМЧС по региону.

Ранее источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что одна человек погиб, один взрослый и двое детей госпитализированы из-за отравления угарным газом в частном доме в селе Елбань.

"Трагедия случилась в частном доме на улице Чапаева, проживающую там семью обнаружили с признаками отравления. Прибывшие медики госпитализировали мужчину и двух детей с диагнозом "отравление угарным газом", женщину спасти не удалось. Причиной трагедии послужила закрытая задвижка дымохода топящейся печи", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС предостерегают жителей частного сектора от ошибок и невнимательности при протапливании печи. Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, заслонку печи следует оставлять слегка приоткрытой. Заканчивать топить печь необходимо за три часа до сна.