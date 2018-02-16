В Барнауле предстанет перед судом следователь, попавшийся на взятке

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Старший следователь одного из отделов главного следственного управления ГУМВД по Алтайскому краю, задержанный при получении взятки в 10 тысяч долларов, предстанет перед судом, сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

По данным следствия, полицейский требовал взятку с жителя Барнаула за отказ в возбуждении уголовного дела по результатам доследственной проверки. После этого мужчина обратился в краевое ФСБ, которое в дальнейшем контролировало все действия.

"… Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего следователя одного из отделов ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере) и частью 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрение по существу", — сказала Чеснокова.

Как отметила Чеснокова, следователи установили причастность обвиняемого к фальсификации доказательств виновности лица в совершении тяжкого преступления по уголовному делу, находящемуся у него в производстве, о хищении денег коммерческой организации.