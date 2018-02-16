Новосибирский депутат пойдет под суд после попытки отобрать у жены кольцо

НОВОСИБИРСК, 16 фев — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении депутата из города Барабинска Новосибирской области, который обвиняется в нанесении травм своей жене, у которой отбирал золотое кольцо, сообщает ведомство в пятницу.

"Заместитель Барабинского межрайонного прокурора Александр Девятов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Барабинска, являющегося депутатом Совета депутатов Барабинска Барабинского района Новосибирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести не опасного для жизни", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в марте 2017 года на кухне частного дома в Барабинске между обвиняемым и его женой, с которой он не проживал вместе более года, произошла ссора по поводу ее обращения в суд о взыскании алиментов.

"В ходе конфликта злоумышленник стал требовать от жены вернуть ранее подаренное им золотое кольцо, однако получил отказ. Тогда с целью снять с руки потерпевшей кольцо, он повалил ее на пол, придавил ногами, сжал руками ее правую руку в районе кисти и предплечья и завернул ей руку за спину", — говорится в сообщении.

В результате женщина получила тупую травму правой руки, растяжение связок правового плечевого сустава, ушиб мягких тканей правой кисти в виде отека. Максимальное наказание за совершение такого преступления предусмотрено в виде трех лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит мировой судья Барабинского судебного района.