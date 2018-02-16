В Екатеринбурге при прорыве теплотрассы пострадала женщина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту травмирования женщины в результате прорыва теплотрассы в Екатеринбурге, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области.

"Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о коммунальной аварии на улице Техническая в Екатеринбурге. По предварительной информации, недалеко от дома № 32 по улице Техническая, 32 произошел порыв на сетях теплоснабжения, находящихся на обслуживании АО "Екатеринбургская теплосетевая компания", — говорится в сообщении.

Установлено, что в результате аварии получила ожог обеих ног женщина 1940 года рождения. В настоящее время она доставлена в больницу. На месте работает аварийная бригада АО "Екатеринбургская теплосетевая компания", которая устраняет последствия аварии. В дальнейшем будет проведено обследование состояния коммунальных сетей.

По информации надзорного ведомства, на время устранения аварии проводилось отключение теплоснабжения трех жилых домов, детского сада и офисного здания, расположенных вблизи места аварии. Прокуратура намерена запросить документы о состоянии здоровья пожилой женщины для установления причиненного ей вреда здоровью.

В ходе проверки будет дана оценка действиям коммунальных служб, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет прокуратура.