В Приморье произошло ДТП с иномаркой и поездом

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Иномарка и поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Уссурийске Приморского края, водитель машины пострадал, сообщает региональное УМВД РФ.

"Установлено: 53-летний водитель автомашины Toyota Prius двигался по улице Сельскохозяйственная в направлении Невского. Приближаясь к регулируемому железнодорожному переезду… мужчина проигнорировал запрещающий сигнал семафора, продолжил движение, спровоцировав столкновение с тепловозом", — говорится в сообщении.

В результате водитель иномарки получил травмы головы и руки. Мужчина госпитализирован в состоянии шока.

По данным полиции, на момент происшествия световой и звуковой сигнал были исправны и включены, установлены соответствующие дорожные знаки. Стаж водителя составил 19 лет, в этом году его уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестка. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Как сообщили РИА Новости в ДВЖД, происшествие произошло не на их путях.