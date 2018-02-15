Командира экипажа разбившегося Ан-148 похоронят в Тамбове

СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Командира экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Валерия Губанова похоронят в Тамбове после завершения анализа останков, сообщил губернатор региона Александр Никитин.

"Касательно похорон, здесь трудно что-то прогнозировать. Знаем, что в подобных ситуациях анализ останков может длительное время производиться. От двух недель до месяца и больше. Как только все это будет завершено, нам известно, что решение семьи – захоронение в Тамбове, на Воздвиженском кладбище", — сказал Никитин РИА Новости.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Семья командира экипажа Валерия Губанова живет в Тамбовской области, власти региона обещали оказать помощь семье.