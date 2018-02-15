В Екатеринбурге увеличилось число пострадавших при обрушении потолка в доме

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Число пострадавших при обрушении потолочного перекрытия в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге увеличилось до пяти человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал РИА Новости о трех пострадавших.

"Пострадали пять человек, в том числе двое детей", — сказал представитель оперативного штаба.

Он уточнил, что дети доставлены для осмотра в городскую клиническую больницу № 9. Троим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

По уточненным данным, общая площадь обрушения потолочного перекрытия составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуированы 23 человека, в том числе девять детей. Жильцы дома временно размещены в ближайшей средней школе.

"На 16 февраля запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу дальнейшего размещения жильцов, организации их жизнеобеспечения и обследования аварийного дома", — добавил собеседник агентства.

Как ранее рассказал Горелых, потолок обвалился в доме 16 в Суворовском переулке микрорайона Уралмаш. Он уточнил, что двухэтажный двухподъездный дом был построен примерно в 1954-1956 годах. Полиция выясняет, что могло стать причиной обвала – ветхость или установка на крышу какого-либо тяжелого груза.