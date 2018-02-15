СК проверит обстоятельства обрушения грунта в Политехническом музее

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. СК проводит доследственную проверку после обрушения грунта в Политехническом музее, сообщает официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 15 февраля при выполнении строительных работ в подвале Политехнического музея, расположенного в центре Москвы, произошло обрушение грунта, в результате чего один рабочий погиб, второй доставлен в медучреждение.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи проводят осмотр места происшествия, а также проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что один человек погиб, еще два пострадали в результате обрушения грунта при реконструкции здания Политехнического музея в центре Москвы.