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Происшествия

Пожар в самарском селе: три ребенка погибли в квартире, которую поджег отец

18:4315.02.2018
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© Фото : СК по Самарской области Последствия возгорания в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель - Черкасского района Самарской области. 14 февраля 2018Последствия возгорания в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель - Черкасского района Самарской области. 14 февраля 2018
© Фото : СК по Самарской области

САМАРА, 15 фев — РИА Новости. Вечер 14 февраля обернулся трагедией для многодетной семьи из села Лозовка Кинель-Черкасского района Самарской области: пожар унес жизни троих детей. В страшном происшествии уже признался отец семейства. Во время дачи показаний он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения поджег вещи в квартире, а затем сбежал.

Мужчина, поджегший дом с 7 малолетними детьми в селе Лозовка Самарской области
© Кадр из видео СК РФ по Самарской области
Отец детей, погибших при пожаре в Самарской области, признался в поджоге

Отцу семейства вменяют убийство

Сообщение о пожаре в трехквартирном одноэтажном жилом доме на улице Специалистов в селе Лозовка поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 14 февраля в 21.28. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован в 22.08, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Самарской области.

Как выяснилось, горела квартира на площади 50 квадратных метров. Там жила многодетная семья, в которой было семь детей в возрасте от четырех месяцев до 12 лет. Соседям удалось спасти четырех детей и их мать, но без жертв не обошлось. Во время тушения пожара были обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки — близнецов.

Двадцатипятилетнего отца семейства на пожаре не оказалось, однако его оперативно разыскали полицейские. На допросе у следователей мужчина признался, что это он поджег дом.

Последствия возгорания в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель - Черкасского района Самарской области. 14 февраля 2018
© Фото : СК по Самарской области
После гибели детей на пожаре под Самарой возбудили дело об убийстве

"Напился и поджог свое жилье, где мы проживали. Зашел в зал, прикурил и кинул спичку. Потом зашел в комнату и тоже кинул спичку на подушку. Я испугался и сам не понял, что произошло, побежал к соседям вызывать помощь", — рассказал он.

Следователи возбудили уголовного дело по статье "Убийство". В пятницу суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Семья была неблагополучной

Семья, в которой погибли трое детей, была неблагополучной, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Пили в ней и отец, и мать, постоянного дохода у них не было, отец занимался временными работами, часто уходил в запои, сообщили РИА Новости в администрации Кинель-Черкасского района. Отец семейства и его 30-летняя супруга воспитывали семерых детей, только двое из них были общими – это погибшие на пожаре близнецы.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что следователи "дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов ПДН по профилактической работе с семьей".

Последствия возгорания в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель - Черкасского района Самарской области. 14 февраля 2018
© Фото : СК РФ по Самарской области
Пострадавшие при пожаре в Самарской области дети пройдут реабилитацию

Детям окажут необходимую помощь

Четверых детей, потерявших братьев и сестру при пожаре, разместят в реабилитационном центре, сообщили РИА Новости в администрации Кинель-Черкасского района.

"Ребятишки, которые не погибли, сейчас находятся в Кинель-Черкасской районной больнице. Их осмотрели, ребятишки не пострадали… Главный врач сказал, что их осмотрели, искупали, помыли, одели, покормили. Центр "Семья" занимается вопросом размещения их в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних", — рассказала представитель администрации.

По ее словам, мать детей при пожаре также не пострадала. "Мама приехала с ребятишками…, но ее отправили для дачи показаний в полицию. Мама была в состоянии алкогольного опьянения… У нее мама в Самаре живет, есть родственники в Самаре, у нее есть место, где переждать, пока дети будут в реабилитационном центре", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что если у правоохранителей не будет вопросов к матери детей, всю семью впоследствии разместят в санатории-профилактории "Колос" в Кинель-Черкасском районе: "Там будет и проживание, и питание, и лечение, они будут обеспечены всем необходимым. Без помощи мы их в любом случае не оставим, это однозначно".

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