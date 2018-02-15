В Свердловской области задержали женщину, зарезавшую трех собутыльников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Жительницу Свердловской области задержали по подозрению в убийстве трех человек из-за обиды на нелицеприятные высказывания во время застолья, сообщил в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.

По его словам, 10 февраля в городе Карпинске при разборе сгоревших конструкций частного дома на улице Осипенко были найдены тела 43-летнего хозяина, 45-летнего бродяги и их 38-летней знакомой с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве была задержана 38-летняя женщина. По данным полиции, в 2011 году она вместе со своим супругом убила двух человек, мужа посадили, а женщина избежала наказания из-за болезни.

"В настоящее время "дьявол в юбке" содержится под стражей… По предварительным сведениям, причиной резни… послужило то, что компаньоны якобы позволили себе нелицеприятные высказывания в ее адрес. После того, как обидчики были наказаны, чтобы скрыть следы преступления, обидчивая барышня подожгла жилище, после чего ретировалась", — сказал Горелых.

Областное следственное управление СК РФ добавляет, что возбуждено уголовное дело по статье "убийство трех лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление", наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Задержанной женщине уже предъявили обвинение, ей планируется назначить психиатрическую экспертизу.