Более 4,5 тысячи обломков найдено в районе катастрофы Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уже свыше 4,5 тысячи обломков обнаружено в районе катастрофы самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости в четверг представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По состоянию на 16.30, на месте крушения воздушного судна найдены 4525 обломков. Поисковые работы, скорее всего, продолжатся в пятницу", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.