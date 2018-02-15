Суд продлил арест вице-спикеру нижегородского заксобрания на три месяца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев – РИА Новости. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в четверг продлил заместителю председателя регионального законодательного собрания, экс-главе города Олегу Сорокину срок содержания под стражей на три месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 19 декабря избрал вице-спикеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Он был арестован до 17 февраля. Адвокат Олега Сорокина 22 декабря обжаловал это решение. В частности, в апелляционной жалобе он просил суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Нижегородский областной суд 28 декабря оставил решение райсуда без изменения.
"Заместителю председателя Законодательного собрания Нижегородской области продлён срок содержания под стражей на 3 месяца, до 18 мая 2018 года включительно", — говорится в сообщении.
Ранее объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщала, что Сорокину "предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ… являясь должностным лицом — главой города Нижнего Новгорода — он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе".