Суд продлил арест вице-спикеру нижегородского заксобрания на три месяца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев – РИА Новости. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в четверг продлил заместителю председателя регионального законодательного собрания, экс-главе города Олегу Сорокину срок содержания под стражей на три месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 19 декабря избрал вице-спикеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Он был арестован до 17 февраля. Адвокат Олега Сорокина 22 декабря обжаловал это решение. В частности, в апелляционной жалобе он просил суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Нижегородский областной суд 28 декабря оставил решение райсуда без изменения.

"Заместителю председателя Законодательного собрания Нижегородской области продлён срок содержания под стражей на 3 месяца, до 18 мая 2018 года включительно", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе заседания обвиняемый и его защитники возражали против продления срока содержания под стражей и просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако Нижегородский райсуд отказал в удовлетворении этого ходатайства, аргументируя это тем, что "имеются основания полагать, что обвиняемый, желая избежать уголовной ответственности, от предварительного следствия, может воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказать воздействие на участников уголовного судопроизводства и уничтожить доказательства".

Ранее объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщала, что Сорокину "предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ… являясь должностным лицом — главой города Нижнего Новгорода — он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе".